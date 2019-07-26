Борьба с вырубкой леса: в Харьковской области СБУ задержала шесть грузовых автомобилей с древесиной (фото)

Во время следственных действий изъято почти 75 кубометров высококачественной древесины дуба без соответствующих документов на сумму около 500 тыс. грн.

В трех районах Харьковской области правоохранители раскрыли и блокировали масштабные хищения древесины из государственных лесничеств.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Читайте такжеНа Закарпатье СБУ блокировала незаконную заготовку и реализацию древесины должностными лицами лесничества (фото, видео)

В частности, оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники осуществляли незаконную заготовку древесины дуба на территории государственных лесных угодий и ее вывоз для дальнейшей реализации.

Правоохранители провели масштабную проверку лесничеств в трех районах Харьковской области: Чугуевском, Золочевском и Красноградском.

Во время следственных действий изъято почти 75 кубометров высококачественной древесины дуба без соответствующих документов на сумму около полумиллиона гривен, специнструмент для заготовки леса-кругляка. Задержаны также шесть грузовых автомобилей.

Сейчас профильные эксперты устанавливают сумму вреда, нанесенного экологии региона.

Начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная порубка леса).

Решается вопрос о наложении ареста на транспортные средства и груз.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к противоправной деятельности, а также должностных лиц, которые, возможно, «крышевали» незаконные сделки.

Спецоперация проходила во взаимодействии с Главным управлением Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области при содействии Государственной экологической инспекции.

Как сообщал УНИАН, 17 июля во время рабочей поездки в Харьковскую область президент Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы решить проблему с незаконной вырубкой леса в регионе.