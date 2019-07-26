Борьба с вырубкой леса: в Харьковской области СБУ задержала шесть грузовых автомобилей с древесиной (фото)
В трех районах Харьковской области правоохранители раскрыли и блокировали масштабные хищения древесины из государственных лесничеств.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
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В частности, оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники осуществляли незаконную заготовку древесины дуба на территории государственных лесных угодий и ее вывоз для дальнейшей реализации.
Правоохранители провели масштабную проверку лесничеств в трех районах Харьковской области: Чугуевском, Золочевском и Красноградском.
Во время следственных действий изъято почти 75 кубометров высококачественной древесины дуба без соответствующих документов на сумму около полумиллиона гривен, специнструмент для заготовки леса-кругляка. Задержаны также шесть грузовых автомобилей.
Сейчас профильные эксперты устанавливают сумму вреда, нанесенного экологии региона.
Начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная порубка леса).
Решается вопрос о наложении ареста на транспортные средства и груз.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к противоправной деятельности, а также должностных лиц, которые, возможно, «крышевали» незаконные сделки.
Спецоперация проходила во взаимодействии с Главным управлением Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области при содействии Государственной экологической инспекции.
Как сообщал УНИАН, 17 июля во время рабочей поездки в Харьковскую область президент Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы решить проблему с незаконной вырубкой леса в регионе.