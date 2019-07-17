Во время рабочей поездки в Харьковскую область президент осмотрел участки незаконной вырубки леса и разработки песчаного карьера.

Президент Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы решить проблему с незаконной вырубкой леса в Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, во время рабочей поездки в Харьковскую область президент осмотрел участки незаконной вырубки леса и разработки песчаного карьера под Харьковом, после чего провел совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в регионе.

Как отметил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук, проблема незаконных вырубок и уничтожения лесов является общенациональной. Однако, добавил он, особенно остро она стоит в Харьковской области, поскольку показатель лесистости здесь - 12%, что меньше, чем в среднем по Украине. Также о незаконной вырубке лесов в области много писали СМИ. Поэтому совещание проводят именно здесь.

О фактах незаконного использования лесных ресурсов президенту и присутствующим на мероприятии доложил директор ГП «Октябрьское лесное хозяйство» Руслан Чагаровский.

Он также сообщил о давлении на него и его семью, которое он связывает с инициированными им ревизиями в лесхозе. Кроме того, Чагаровский сообщил о незаконной вырубке самых дорогих и ценных пород дуба с последующей реализацией древесины за границу, которую организовала группа лиц.

«У меня есть все документы. Мы обращались в правоохранительные органы, начиная с 27 июня этого года. Сейчас есть реакция - вчера звонили из НАБУ», - сказал руководитель Октябрьского лесхоза.

Чагаровский отметил, что его доклад касается только самовольной вырубки в Октябрьском лесном хозяйстве. «Мы сделали ревизию всего 10% от общей площади и обнаружили 80 млн грн убытков - это более 8 тысяч кубических метров древесины. По нашим подсчетам, если мы сделаем полную ревизию лесхоза, всех лесных обходов Октябрьского хозяйства, то примерно это будет около 200 миллионов гривен», - подчеркнул он. Руководитель лесхоза также добавил, что, по его предварительным оценкам, в пределах области сумма убытков может достигать миллиарда гривен.

По словам Чагаровского, незаконные вырубки в Харьковской области контролирует директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса. «Сейчас он самый «черный лесоруб» на Харьковщине... У меня появилась возможность наводить порядок с приходом новой власти», - отметил он.

Президент просто во время совещания позвонил Сысе, который, по словам одного из работников лесхоза, находится в командировке в Киеве.

«Господин Сыса? Мы здесь вас ждем. Вы в Киеве? Зайдите завтра в Офис президента в десять», - сказал Зеленский.

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Кроме того, во время совещания отмечалось, что в области имеет место недопуск экологической инспекции в лесные хозяйства.

Глава государства призвал местных руководителей правоохранительных органов обратить внимание на проблему вырубки лесов и на фамилии, названные Чагаровским.

«Фамилии - Сыса, Санин, Антипенко. Очень прошу обратить особое внимание и разобраться с этим вопросом. Вам нужно сесть за один стол, выяснить и пресечь вырубку леса на Харьковщине. Если вы этого не сможете сделать, то на ваших местах появятся другие люди», - подчеркнул глава государства. Он также поручил гарантировать безопасность Чагаровскому.

«Вы все в курсе всех фамилий - это не только лесоводы, директора. Вы знаете, что есть люди в государстве, связанные с крышеванием этого «бизнеса». Обратите на это внимание», - добавил Зеленский.

Со своей стороны Гончарук подчеркнул, что у правоохранительных органов есть достаточно инструментов для эффективной работы. «Наша сегодняшняя встреча должна быть сигналом для хорошо информированных людей, что пора изменить модель поведения. Дальше так продолжаться не может», - резюмировал он.

Справка. В первом полугодии 2019 года в лесах Харьковского облуправления лесного и охотничьего хозяйства объем незаконных рубок составил 9,3 тыс. куб. м, причинен ущерб на 86 млн грн, возмещено - 98,1 тыс. грн, или 0,1%. В органы полиции передано 75 дел, из которых ни одно не было рассмотрено судами.