Уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил шестикратную норму из-за жары

Изменение ситуации в Киеве, согласно прогнозу, ожидается в последние дни месяца.

Количество вредных примесей в приземном слое воздуха в Киеве превысил шестикратную норму из-за жары.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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«Вследствие погодных условий, которые наблюдались в городе Киеве с 10 по 20 июня (сухая жаркая погода без осадков, отсутствии значительного ветра, наличие в приземном слое воздуха задерживающих слоев, отсутствие перемешивания приземного воздуха с верхними слоями), происходило накопление вредных примесей загрязняющих веществ в приземном слое воздуха», — говорится в сообщении.

Изменение ситуации в Киеве, согласно прогнозу, ожидается в последние дни месяца.

В Киеве растет уровень загрязнения воздуха токсичными веществами, которые могут вызвать раздражение дыхательных путей и даже отек легких.

Новое исследование в журнале Environmental Science and Technology утверждает, что люди могут потреблять от 39 до 52 тысяч частиц мікропластику в год. А учитывая, сколько мікропластику человек может вдыхать, это число превышает 74 тысячи.

В интернете появился онлайн-калькулятор, который позволяет подсчитать количество потребляемого человеком пластика. Omni Calculator вычисляет потребление пластика для предметов, которыми люди пользуются на кухне: пищевые пленки и пластиковые пакеты; туалетные принадлежности (ватные палочки и зубные щетки), а также одноразовые контейнеры и соломинки.