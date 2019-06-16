В Киеве сохраняется высокий уровень загрязнения воздуха диоксидом азота

Тенденция к дальнейшему его росту сохранится до 18 июня, прогнозируют синоптики.

С 8 июня в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«В течение 12-13 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5-6 среднесуточных предельно-допустимых концентраций в районах: вул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей», - говорится в сообщении.

Такие метеорологические условия, по прогнозу Гидрометцентра, (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) удержатся в Киеве до 18 июня.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве создали карту "качества воздуха". Пока данные снимают для 10 различных районов столицы - в будущем сеть планируют расширить до 30 независимых измерительных станций.