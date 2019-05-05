Дмитрий Бут и ВГО “КСУ” приглашают на чемпионат по юниор-хендлингу “Будущее детям”

Подобные конкурсы направлены на развитие у юных собаководов любви к профессии, благородства и дисциплины.

9 мая состоится чемпионат Киева по юниор-хендлингу.

Конкурс по юниор-хендлингу пройдет в рамках чемпионата «БУДУЩЕЕ – ДЕТЯМ!» в трех категориях:

· «Ребенок и Собака» (5 - 10 лет);

· «Юный Чендлер» (10-17 лет);

· «Юный Чендлер – Ностальжи» (18– 22 года).

В конкурсе могут принять участие собаки следующих пород: английские и французские бульдоги, померанские шпицы, ретриверы, а также другие породы, которые используются в правоохранительной системе – МВД, Национальной полиции, ГСУ.

Этот и подобные конкурсы направлены на развитие у юных собаководов любви к профессии, благородства и дисциплины. Поэтому в первую очередь оцениваться будет не сама собака, а ее хозяин – умение работать с животным, поведение на ринге, реакция на неожиданные ситуации и т.д. Помимо своих собак собаководам предстоит работать и с чужими животными, что позволит проверить их навыки и способность находить общий язык с собакой. Оценки будут проводиться в два этапа: сначала работа в группе, а потом индивидуально.

Участие в конкурсе бесплатно. Заявки принимаются с 15.04.2019 на сайте www.uku.com.ua.