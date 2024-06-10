По ее мнению, короткие мини-тренировки могут быть не менее эффективными, чем час или более в спортзале.

Многие люди считают, что набор веса и ухудшение здоровья - это просто часть старения, но сертифицированный тренер Карен Браун на собственном примере доказывает, что это полный миф.

Имея более чем 45-летний опыт тренировок, Браун на собственном опыте убедилась, что короткие мини-тренировки могут быть не менее эффективными, чем час или более в спортзале. Она ркассказала изданию Parade о своем личном пути к здоровью и дала лучшие советы, как начать заниматься.

Танцы на пути к здоровью

Браун рассказала, что ее путь к здоровью начался с посещения танцевального класса в 19 лет. Со временем она получила сертификаты по фитнесу и здоровью и начала сама вести занятия.

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Научные исследования показали, что танцы оказывают огромное влияние на здоровье, особенно для пожилых людей. Так, у тех, кто регулярно занимается танцами, лучше гибкость, устойчивость, равновесие, время физической реакции и когнитивное здоровье. Кроме того, было доказано, что танцы улучшают эмоциональное состояние.

При этом Браун отмечает, что хотя танцы полезны своими аэробными аспектами, однако силовые упражнения важны для повышения выносливости мышц и развития силы. Это особенно полезно делать с возрастом, потому что силовые упражнения поддерживают прочность костей и защищают от возрастной потери мышечной массы.

Как выглядит типичный день тренировок

Одно из первых дел, которое она делает утром, - это включает музыку и тратит 10-15 минут на кардио - танцы под любимые песни или тренировки на YouTube.

Еще 15 минут кардио Браун получает позже, когда выгуливает свою собаку по окрестностям. Главное - ходить бодро, повышая при этом частоту сердечных сокращений.

Помимо этих двух коротких блоков кардио, Браун говорит, что делает сознательные усилия, чтобы вставать каждые полчаса - это может быть просто поход на кухню за стаканом воды или 60-секундная растяжка. "Сидение в течение длительного времени может негативно сказаться на кровообращении и осанке. Когда вы долго сидите, ваш таз поворачивается вперед, что может привести к болям в пояснице", - говорит она, добавляя, что регулярные перерывы для стояния помогают предотвратить это.

Помимо регулярного движения в течение дня, Браун придерживается диеты Primal, которая, по ее словам, похожа на палео-питание. В этой диете приоритет отдается фруктам и овощам, высококачественному мясу и рыбе, яйцам, орехам и семенам, а также полезным жирам (например, оливковому маслу и авокадо), в то время как обработанные продукты, зерно, соя, кукуруза и сахар сведены к минимуму.

По словам Браун, она также не ест после 17:00, что помогает предотвратить набор веса.

Главный совет Браун для тех, кто хочет изменить свое здоровье, но не знает, как начать с малого: достаточно выполнять кардиоупражнения в течение 15 минут дважды в день. А затем, со временем, вы сможете наращивать этот базовый уровень.

Одно из последних исследований показало, что женщинам после 60 вовсе не обязательно проходить стандартную норму в 10 000 шатов в день. Нужно всего 3600 шагов в день, чтобы снизить риск сердечной недостаточности на 26%.

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