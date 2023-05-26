Россияне, оправдываясь, начали делать "вбросы", что украинский генерал, мол, все же не "убит", но якобы ранен.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которому российские пропагандисты закидали "ранение", появился на новом видео, улыбаясь и держа в руке, которая в воображении россиян якобы "отказала", телефон.

Новые кадры с генералом опубликовал в своем Telegram военный и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Спасибо всем, вместе одержим победу", - говорит Залужный на камеру, улыбаясь.

Кроме того, появились новые фото Залужного в полный рост во время передачи 26 мая Военно-морским силам бронированного артиллерийского катера "Буча", опровергающие другой жалкий фейк россиян о том, что генералу якобы в результате российского удара "оторвало ноги".

Отдельно сообщество InformNapalm опубликовало снимок с Главнокомандующим (тоже в полный рост), сделанный еще в начале мая - когда рашистские "военкоры" начали активно разгонять дезинформацию о "гибели" Залужного.

"Но фото спикера InformNapalm, сержанта ССО ВСУ Михаила Макарука с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным мы не публиковали специально, чтобы не давать врагу никакой лишней информации. Но чтобы россияне сами себя затягивали глубже в ловушку рефлексивного контроля", - пояснили эксперты.

Фейки о гибели Залужного и других командующих - главное

В последние несколько недель "тролли Пригожина" активно распространяли фейк о якобы гибели главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. ИПСО враг запустил с тех пор, как появилась информация, что генерал будет вынужден пропустить встречу с военным комитетом НАТО из-за сложной ситуации на фронте.

25 мая 2023 года офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в своем Telegram опубликовал видео с Залужным. На видео главнокомандующий ВСУ благодарит украинцев и отмечает, что Украина одержит победу.

Впрочем, российские "тролли", разгонявшие около двух недель ИПСО то о гибели, то о ранении Залужного, встретили свежие фото и видео с генералом новыми фейками. К примеру, пропагандист Соловьева Карнаухов опубликовал фото якобы убитого Залужного, однако этим "Залужным" оказался мертвый оккупант с георгиевской лентой на груди и в типичной для русских военной форме.

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