Захват банка в центре Киева: соцсети "взорвались" шутками

Мы собрали самые смешные шутки и мемы на тему захвата банка в центре Киева, которые обильно "бродят" по соцсетям.

Захват заложников разного рода террористами становится в Украине такой же печальной "повседневностью", как и массовые минирования, которые наблюдаются последние несколько лет.

И несмотря на то, что угроза может быть реальной, как недавние взрывы возле входа на станцию метро "Шулявская" или в районе метро "Минская", украинцы любят конспирологические теории и просто обожают шутить. Тем более, когда власти дают повод и для шуток, и для конспирологии.

Последний случай захвата заложников, который произошел сегодня в отделении банка "Универсал" в центре Киева не стал исключением. И, еще не успев "отойти" от "луцкого террориста" и да и полтавского тоже, соцсети взорвались шутеечками на тему того, что все эти захваты заложников якобы больше похожи на постановку, нежели реальные теракты.

А мы собрали самые смешные шутки и мемы, которые обильно "бродят" по соцсетям:

К примеру, шутили и на тему того, что после того, как террорист в Луцке сдался и уже был в наручниках, а все или почти все заложники уже вышли из автобуса, к нему подъехал БТР с группой захвата и выстрелил свето-шумовой гранатой.

В любом случае мы призываем украинцев быть внимательными и осторожными, серьезно относиться к подозрительным предметам в общественных местах, сообщив о них полиции, и помнить, что угроза действительно может быть реальной.

Как сообщал УНИАН, в 12:00 3 августа 2020 года в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. Позже он попросил пропустить представителей телеканалов, чтобы сделать заявление. Вскоре стало известно, что захватчика банка в Киеве зовут Каримов Сухроб Рахматович, он гражданин Узбекистана. Также появилась информация, что он психически не здоров.

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