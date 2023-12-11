Задача на логику для взрослых, которая по силам далеко не каждому человеку.

Существуют разные головоломки и задачки, названные детскими и простыми, однако решить их может далеко не каждый взрослый человек. УНИАН предлагает и вам испытать себя - легендарная задача на логику ниже в материале.

Математическая задача на логику - проверьте свой интеллект

Оказалось, что такая сложная задача на логику может поставить в ступор даже человека с высоким уровнем IQ. Для того чтобы найти решение, нужно быть внимательным и умным, а также тщательно следить за условием головоломки. Попробуйте себя - постарайтесь вывести правильный ответ.

Задача на логику - условие.

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Вы взяли в долг у друга и у подруги по 25 гривен, у вас получилось 50 гривен. Пошли в магазин и там потратили 45 гривен. 50-45=5, осталось 5 гривен. По дороге встретили соседа, заняли ему 3 гривны. 5-3=2, осталось 2 гривны. Придя домой, вы отдаете по 1 гривню другу и подруге, теперь вы должны им по 24 гривны. 24+24=48 гривен. В этот момент 3 гривны вам отдает сосед, 48+3=51 гривня.

Вопрос: откуда взялась 1 лишняя гривня?

Задача на логику - ответ.

Вне зависимости от того, сколько вы потратили в магазине или заняли соседу, друзьями вы остались должны 50 грн. Долг ваш и долг вам - это разные величины, которые суммировать нельзя. Именно поэтому шаг "48+3" не имеет смысла - из-за него появляется лишняя гривна.

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