Не сдавайтесь, если не справились с задачей с первого раза.

Возможно, вы входите в число исключительных людей и этого даже не подозреваете. Чтобы выяснить это - попробуйте справиться с забавной оптической иллюзией, на которой изображено много разных снеговиков, и где-то среди них есть панда.

Эта оптическая иллюзия создана венгерским художником Гергеем Дудашом. Только 1% людей за 5 секунд сможет найти на картинке панду, пишет The Sun. Будьте осторожны - ваше внимание могут отвлечь яркие элементы одежды, которые есть на снеговиках. Если собрались, "включили" внимательность - засекайте время и выполняйте задания.

Первая попытка может оказаться провальной, но даже не думайте расстраиваться - просто выполните задание еще раз, а если понадобится, - повторите попытку снова. Запомните - не ошибается только тот, кто ничегошеньки не делает.

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А сейчас мы покажем, где же была спрятана панда среди снеговиков.

Вот такая головоломка для умников опубликована ранее

В сети размещен рисунок, на котором изображены две женщины, а также мальчик, который играется. Нужно выяснить, какая из женщин - это настоящая мать ребенка.

Люди, наделенные острейшим умом, найдут мать ребенка за 5 секунд. Стоит отметить, что для решения головоломки нужно "включить" не только внимательность, но и логику.

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