Будьте готовы - для того, чтобы справиться с задачей, нужно включить "логику".

У вас определенно очень острый ум, если вы можете вовремя найти женщину, которая является матерью ребенка, на картинке-головоломке.

На рисунке, созданном Bright Side, изображены темноволосая и светловолосая женщины, а также мальчик, который играется. Только люди с самым острым умом смогут найти мать ребенка за 5 секунд, пишет jagranjosh.com.

Стоит отметить, что нужно "включить" не только внимательность, но и логику. Старайтесь докопаться до истины и знайте - ответ найти не очень просто. Если вы уже настроились - включайте секундомер и беритесь за поиск матери.

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Сделаем небольшое уточнение - вам нужно понять и назвать две причины, свидетельствующие о том, что конкретная женщина является матерью мальчика. Не сдавайтесь, напрягайте мозг и сформулируйте причины, которые считаете правильными.

А теперь мы раскроем правильный ответ. Матерью ребенка является женщина №1 по следующим причинам:

ребенок играет к ней лицом;

у мальчика такой же цвет волос, как и у нее.

Если вы указали такие же причины - вы настоящий умник.

Такая очень интересная головоломка уже опубликована

Нужно за 15 секунд на снимках из курятника разыскать 5 отличий. Отмечалось, что с этой задачей за указанное время способны справиться только гениальные детективы.

Будьте готовы к тому, что надо будет максимально напрячься. Не сдавайтесь, если не выполните задание вовремя. Вы можете сделать гораздо больше, чем одну попытку.

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