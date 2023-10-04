Венгерский художник Гергей Дудаш (Gergely Dudás) создал яркий рисунок, на котором спрятал среди овощей и фруктов трех птиц. Новую оптическую иллюзию опубликовал портал odishatv.
На первый взгляд, найти всех птиц удастся быстро, однако сложность этой головоломки заключается в том, что вы должны справиться всего за 9 секунд. Если вы справитесь, то можете считать себя настоящим гением.
Установите таймер, внимательно посмотрите на картинку и попытайтесь найти всех птиц. Помните, что у вас есть на это немного времени!
Оптические иллюзии помогают нам проверить нашу внимательность и способность замечать детали. Кроме того, это хороший способ тренировать свой мозг в свободное время.
Если вы не успели найти всех трех птиц, то можете дать себе больше времени. Ниже мы опубликуем правильный ответ.
Ответ:
Художник действительно хорошо замаскировал птиц среди фруктов и овощей.
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