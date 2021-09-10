В одном из самых престижных вузов мира - Гарвардском университете - состоялось объявление и вручение главной научной антинаграды мира - 31-ей Шнобелевской премии.
Лауреатов объявили во время онлайн-церемонии, которую транслировали в YouTube.
Победителей в этой шуточной премии традиционно объявляли в нескольких номинациях.
- Биология
Награду получила шведская ученая за анализ кошачьего "общения" с человеком, в том числе мурлыканья, мяуканья, шипения и рычания.
- Экология
Испанские и иранские ученые победили за генетический анализ и определение различных видов бактерий в жевательной резинке на тротуарах разных стран.
- Химия
Читайте такжеАссанжа и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию мираГруппа ученых из Германии, Великобритании, Новой Зеландии, Греции, Кипра и Австрии была удостоена Шнобеля за коллективное исследование воздуха в кинотеатрах на предмет зависимости от количества сцен насилия, секса, антисоциального поведения, употребления наркотиков и ненормативной лексики на экране.
- Экономика
Профессора из Франции наградили за открытие взаимосвязи между уровнем ожирения у политиков с показателями коррупции в их странах.
- Медицина
Четырех ученых из Германии, Турции, Великобритании отметили за доказательство противоотечного эффекта от сексуальных оргазмов для улучшения носового дыхания.
- Премия мира
Трое американских ученых получили награду за проверку гипотезы, что мужчины отращивали бороды для смягчения силы ударов по лицу.
- Физика
Группа исследователей из Нидерландов, Италии, Тайваня и США - за эксперименты, целью которых было выяснить, почему пешеходы постоянно не сталкиваются с другими пешеходами
- Приз "Кинетика"
Ученых из Японии, Швейцарии и Италии отметили как раз за исследования на тему, почему одни пешеходы иногда сталкиваются с другими.
- Энтомология
Четверо американских ученых стали лауреатами за разработку "нового метода борьбы с тараканами на подводных лодках".
- Транспорт
Награду получили 13 исследователей из Намибии, ЮАР, Танзании, Зимбабве, Великобритании, США и Бразилии за экспериментальное определение безопасности транспортировки носорога по воздуху в перевернутом виде.
Напомним, что в прошлом году лауреатами Шнобелевской премии по медицине стали президенты России, США, Беларуси и еще шести стран за оспаривание призывов медиков во время пандемии коронавируса.