Президенты получили шуточную награду за влияние на мир в период пандемии «большее, чем ученые и врачи».

В Гарвардском университете в США прошла церемония вручения шуточной Шнобелевской премии, которую присуждают за сомнительные и абсурдные научные достижения и идеи.

Читайте такжеВ США вручили Шнобелевскую премию за исследования вуду, каннибализма и матерщины за рулемВ 2020 году премия в области медицинского образования была присуждена президенту России Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу, президенту Белоруссии Александру Лукашенко, а также лидерам еще шести государств, сообщает РБК.

«Награда в области медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Беларуси, США, Турции, России, и Туркменистана за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи», - заявил учредитель премии Марк Абрахамс.

В числе лауреатов в этой номинации также президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Великобритании Борис Джонсон, премьер Индии Нарендра Моди, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В этом году наградой лауреатам стал склеенный из листов писчей бумаги куб и копия зимбабвийской банкноты в 10 трлн местных долларов.

В 2013 году Лукашенко уже получал Шнобелевскую премию вместе с минской милицией. Тогда поводом для этого стал запрет публичных аплодисментов в Беларуси и задержание силовиками однорукого инвалида, которого обвинили в нарушении этого запрета.

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Автор: УНИАН