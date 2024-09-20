Женщина раскрыла несколько причин, почему домашние повара готовят блюда из макарон неправильно.

Часто люди пытаются воспроизвести популярные блюда, которые подаются в ресторанах, дома. И паста карбонара или спагетти болоньезе не являются исключением, но у многих эти блюда почему-то не получается такими, какими должны быть.

Шеф-повар Анджела Хартнетт, итальянский ресторан которой был награжден звездой Мишлен, рассказала, что люди делают неправильно, когда готовят эти блюда дома, пишет Express. Одна из распространенных ошибок – использование неправильного типа макаронных изделий для приготовления блюда.

В подкасте The Dish соведущий Ник Гримшоу спросил ее и голливудского актера Стэнли Туччи, что их больше всего раздражает в интерпретациях итальянской кухни. Хартнетт ответила, что для нее это сливки в карбонаре.

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Дело в том, что традиционная итальянская карбонара готовится из яиц и сыра. Ингредиенты добавляют к горячим макаронам и перемешивают, чтобы получился соус, похожий на крем. Туччи же не любит, когда в этом блюде слишком много сосуса.

Среди других "категорических нет" Хартнетт также использование в спагетти болоньезе предварительно натертого пармезана и заранее отваренных макарон.

Шеф-повар вспомнила, как в молодости она была в гостях у кого-то и увидела натертый на мелкой терке сыр.

"Помню, когда я училась в колледже, кто-то принес предварительно натертый пармезан в одном из тех пластиковых контейнеров, а я была таким снобом. Я думала: "Боже мой". К тому же, люди предварительно отваривают макароны и освежают их в холодной воде", – добавила Хартнетт.

Другие советы поваров

Шеф-повар со звездой Мишлен поделилась инструкцией, как быстро приготовить яйцо-пашот. Для начала разбейте яйцо в сито, с которого стечет любой жидкий белок. Доведите до кипения большую кастрюлю с водой – чем глубже она будет, тем лучше.

Далее поместите яйцо в маленькую тарелку, чтобы было удобнее его потом перекидывать в воду. В этот момент очень важно уменьшить нагрев воды до кипения. Добавьте в воду немного уксуса и создайте воронку – в нее влейте яйцо и варите его ровно три минуты.

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