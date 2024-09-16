Она рассказала, как каждый раз правильно готовить яйцо пашот и получать хороший результат.

Яйца уже стали у многих обязательным атрибутом завтрака - их легко и быстро готовить, а в сочетании с углеводами, они дадут сытость вплоть до обеда.

"Идеально приготовленное яйцо - это прекрасная вещь, независимо от того, она яичница, пашот, жареная, вареная или подана как блестящий омлет. Яйца - это быстрый, легкий и питательный вариант еды", - сказала шеф-повар со звездой Мишлен Салли Эйб Ехргеѕѕѕ.

Она рассказала, как каждый раз правильно готовить яйцо пашот и получать хороший результат.

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Как приготовить яйца пашот

"Многие люди уклоняются от яиц-пашот из-за опасений, что белки разлетятся и размокнут. Лучше всего готовить его из яиц прямо из холодильника, что помогает им сохранять форму во время приготовления", - советует Салли.

Для начала разбейте яйцо в сито, с которого стечет любой жидкий белок. Доведите до кипения большую кастрюлю с водой - чем глубже она будет, тем лучше. Далее поместите яйцо в маленькую тарелку, чтобы было удобнее его потом перекидывать в воду. В этот момент очень важно уменьшить нагрев воды до кипения.

Повар советует добавить немного белого уксуса в воду и перемешать.

"Используйте венчик, чтобы создать эффект водоворота в воде, и быстро опрокиньте яйцо. Варите в течение трех минут, затем выньте из воды шумовкой и поместите на кухонную бумагу", - отмечает она.

Подавать такие яйца вкуснее всего на смазанных маслом тостах с копченым лососем, беконом, голландским соусом, авокадо, шпинатом, помидорами или грибами.

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