Спагетти карбонара - это очень популярное и вкусное блюдо, которое легко приготовить даже у себя дома.
Существует много способов приготовления карбонары, но британский шеф-повар Рик Стайн утверждает, что его рецепт "аутентичный", а также полезен для здоровья. Он рассказал Express как менее чем за 15 минут приготовить обед для четырех человек.
Для приготовления карбонары понадобится:
- спагетти - 400 г;
- копченая панчетта - 175 г;
- оливковое масло - 2 ст. л;
- чеснок - 3 зубчика;
- петрушка - горсть;
- яйца - 3 больших;
- сыр пекорино сардо - 50 г;
- соль, перец - по вкусу.
Доведите до кипения 4,5 литра воды в большой кастрюле с восемью чайными ложками соли. Добавьте спагетти и варите девять минут. Тем временем нарежьте панчетту и обжарьте ее до золотистого цвета.
Далее добавьте чеснок и петрушку и готовьте несколько секунд. Затем снимите с огня и отставьте. Когда спагетти сварятся, слейте воду и положите на сковороду вместе с панчеттой, чесноком и петрушкой. Добавьте взбитые яйца и половину сыра и хорошо перемешайте. После этого можно приправить по вкусу солью и перцем.
Тепла от спагетти будет достаточно, чтобы частично приготовить яйцо, оставив его "влажным и кремовым".
Подавайте на стол, посыпав оставшимся сыром. Рик добавил, что панчетту можно заменить на копченый бекон.
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