Блюдо получается аутентичным и полезным для здоровья.

Спагетти карбонара - это очень популярное и вкусное блюдо, которое легко приготовить даже у себя дома.

Существует много способов приготовления карбонары, но британский шеф-повар Рик Стайн утверждает, что его рецепт "аутентичный", а также полезен для здоровья. Он рассказал Express как менее чем за 15 минут приготовить обед для четырех человек.

Для приготовления карбонары понадобится:

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спагетти - 400 г;

копченая панчетта - 175 г;

оливковое масло - 2 ст. л;

чеснок - 3 зубчика;

петрушка - горсть;

яйца - 3 больших;

сыр пекорино сардо - 50 г;

соль, перец - по вкусу.

Доведите до кипения 4,5 литра воды в большой кастрюле с восемью чайными ложками соли. Добавьте спагетти и варите девять минут. Тем временем нарежьте панчетту и обжарьте ее до золотистого цвета.

Далее добавьте чеснок и петрушку и готовьте несколько секунд. Затем снимите с огня и отставьте. Когда спагетти сварятся, слейте воду и положите на сковороду вместе с панчеттой, чесноком и петрушкой. Добавьте взбитые яйца и половину сыра и хорошо перемешайте. После этого можно приправить по вкусу солью и перцем.

Тепла от спагетти будет достаточно, чтобы частично приготовить яйцо, оставив его "влажным и кремовым".

Подавайте на стол, посыпав оставшимся сыром. Рик добавил, что панчетту можно заменить на копченый бекон.

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