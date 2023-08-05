Эта оптическая иллюзия показывает, любите ли вы "плыть по течению" или предпочитаете все контролировать.

В TikTok завирусилась новая оптическая иллюзия. Как утверждается, картинка дает представление о вашей личности, показывая, любите ли вы "плыть по течению" или предпочитаете все контролировать.

Как сообщает Mirror, изображением, на котором изображены девушка, хищная птица и пантера поделилась звезда TikTok Миа Илинь, у которой более 450000 подписчиков.

Миа утверждает, что фигура, которую вы увидите первой, может дать ценную информацию о вашей личности.

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Итак, если вы видите пантеру, то вы "прирожденный лидер", который любит "держать все под контролем, будучи ответственным", сказала она. "В трудную минуту люди часто обращаются к вам за советом, потому что знают, что всегда могут положиться на вас, чтобы все исправить. Однако вам следует опасаться людей, пытающихся воспользоваться вами", - добавила девушка.

Если вы увидели контур женского лица, значит вы "очень терпеливый человек", который "смиряется с трудностями и испытаниями, которые приходят в жизни" и любит "плыть по течению".

"Это не значит, что вы бездельник, но вам нравится быть значимым человеком, идя на компромисс и прислушиваясь к тому, что говорят другие. При этом вы также очень честны", - добавила она.

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