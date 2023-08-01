Если вы гордитесь своим умением разгадывать головоломки, почему бы не проверить свои навыки с помощью этой оптической иллюзии?

Оптические иллюзии очень нравятся как профессионалам, так и любителям головоломок. К счастью, время от времени всплывают всевозможные сногсшибательные картинки. Последнее головокружительное фото, вероятно, вызовет восторг, поскольку на нем изображены две очаровательные лошади, пишет Mirror.

В оптической иллюзии можно увидеть двух лошадей, одна из которых повернулась, чтобы посмотреть в камеру. Проблема состоит в том, чтобы выяснить, какая именно лошадь смотрит на вас.

Посмотрите внимательно. Вы можете определить это сейчас? Остановитесь и подумайте, ведь ниже мы собираемся раскрыть правильный ответ.

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Итак, правильный ответ - к камере повернулась правая лошадь. На это указывает темная грива.

Еще интересные иллюзии

Ранее УНИАН рассказывал о необычной картинке со свадебными цветами, на которой нужно найти кольца. Также существует изображение, на котором нужно найти странную улитку.

Совсем недавно УНИАН также рассказывал о головоломке с бриллиантом. На необычной картинке изображено множество жемчужин, однако игроку стоит сосредоточиться, чтобы найти камень, который отличается от остальных.

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