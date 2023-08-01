Эта ошеломляющая оптическая иллюзия вызывает бурные споры в Интернете, так как люди видят разное количество блоков на изображении, что заставляет усомниться в своем зрении.

Часто люди смотрят на одно и то же изображение и видят его совершенно по-разному. Наши глаза посылают сигналы в мозг, и он создает восприятие, но оно может различаться у всех и иногда также может определять черты характера и уровень IQ.

Оптические иллюзии - это интересный способ обострить свой мозг и найти мелкие детали на картинках, и они часто заставляют вас сомневаться в своем зрении. Эта последняя головоломка поставила многих взрослых в тупик и вызвала споры в Твиттере, где люди не знают, сколько блоков в головокружительном изображении, пишет Mirror.

Некоторые люди могут видеть четыре блока, а другие - только три на земле. Многие теперь задаются вопросом, сколько блоков на самом деле находится в ошеломляющей иллюстрации, разработанной специально для того, чтобы у вас закружилась голова.

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Изображение, опубликованное в Твиттере @crazyillusions, заставляет взрослых чесать в затылках и не соглашаться с более чем 43 000 лайков и сотнями комментариев.

"Есть 4, если вы видите 3, значит, с вами что-то не так", - написал один из пользователей Twitter.

В то время как другой добавил: "Я смотрю на это уже 30 минут и все еще вижу только три блока. Я делаю что-то не так?"

В то время как еще один пользователь прокомментировал: "Это 3, эта иллюзия сначала выглядит сложной, но вам просто нужно присмотреться, чтобы увидеть ее".

Многие люди разделились по поводу того, сколько их, а некоторые даже видят пять, как предположил один: "Может быть, я просто тупица, но я вижу пять".

Сколько можно разобрать по фото - истинный ответ остается загадкой, но он, безусловно, приводит людей в замешательство, поскольку все основано на вашем индивидуальном восприятии.

Головоломки в сети - детали

Оптические иллюзии очень нравятся как профессионалам, так и любителям головоломок. К счастью, время от времени всплывают всевозможные сногсшибательные картинки. В оптической иллюзии можно увидеть двух лошадей, одна из которых повернулась, чтобы посмотреть в камеру. Проблема состоит в том, чтобы выяснить, какая именно лошадь смотрит на вас.

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