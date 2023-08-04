Эту головоломку не каждый одолеет / FreshersLive

Только люди с высоким IQ смогут легко найти часы, отличные от других на этом изображении.

Новой головоломкой поделилось издание FreshersLive. Часы на нем размещены так, что вы не сможете найти тот, который не похож на другие. Некоторым из нас это вообще не под силу сделать.

Оптические иллюзии-отличный способ улучшить вашу концентрацию и наблюдательность, и все, что вам нужно сделать, это найти часы, которые отличаются от тех же типов на изображении. 

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Итак, вы нашли часы со скрытыми особенностями на этой картинке? Соглашаемся, это сложно, но все попробуйте сконцентрировать внимание на максимум.

Вы не раскрыли секрет этой головоломки? Даем вам подсказку. Странные часы расположены в четвертом ряду третьим справа.

Подсказка / FreshersLive
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Напомним, если вы придирчивый человек с орлиным зрением, эта непростая головоломка с клетчатым флагом – для вас. Заметить скрытый элемент на картинке за 8 и менее секунд могут только люди с самым острым зрением.

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