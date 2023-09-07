Он считает, что что-то "вырвалось" из потайной комнаты.

В старых домах может таиться немало сюрпризов, иногда загадочных и интересных, но некоторые из них могут вызвать немалый ужас. Так, одному студенту пришлось пережить "кошмар всей своей жизни" после того, как он обнаружил секретную комнату за стеной в своем подвале.

Как пишет Mirror, во время учебы он арендовал старый особняк, построенный в начале 1920-х годов, потому что арендная плата была "очень дешевой".

"Примерно через два года после того, как я прожил там, я пошел в подвал, чтобы постирать вещи, и на мгновение потерял равновесие, пытаясь удержаться за одну из стеновых панелей. Она прогнулась сильнее, чем я ожидал, и после некоторого осмотра я обнаружил, что она была съемной", - рассказал он.

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За стеной, он обнаружил "очень грязную бетонную комнату площадью около 9 квадратных метров". При этом прямо посередине была "дыра размером с колодец, которая ранее была замурована". По его словам, она была достаточно старой, потому что кирпичи в какой-то момент разрушились и обнажили часть дыры, 0,6 на 1,5 метра".

Юноша позвал своих друзей в подвал, прежде чем набрался смелости и заглянул в этот колодец – но ничто не могло подготовить его к увиденному внизу.

"Там была еще одна комната примерно такого же размера, но глубокая, примерно 4,5 метра, и в основном грязная. Мы осветили ее фонариком, и я мог поклясться, что внизу был плюшевый мишка", - рассказал он.

Он отметил, что никто из компании так и не смог набраться смелости, чтобы привязать веревку и спуститься вниз, чтобы рассмотреть поближе.

"Особенно после того, как мы заметили, что все кирпичи, которые, как я думал, упали, были все были разбросаны по яме, как будто что-то вырвалось наружу", - выдал страшную деталь парень.

А вот другой мужчина случайно наткнулся на заброшенный особняк хирурга, где нашел предметы роскоши на тысячи долларов, среди них коллекцию дизайнерской обуви и старинные автомобили, включая Volkswagen Bug и Mercedes Benz.

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