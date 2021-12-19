Местное Управление по ядерной безопасности и радиационной защите уже выпустило предупреждение о десяти таких изделиях.

В Нидерландах продавали радиоактивные ожерелья и аксессуары, которые, как утверждалось, якобы должны "защищать" людей от вреда сетей 5G.

Местное Управление по ядерной безопасности и радиационной защите (ANVS) выпустило предупреждение о десяти изделиях, которые, как выяснилось, испускают опасное ионизирующее излучение, пишет BBC. Жителей призвали не пользоваться продукцией, которая может нанести вред при длительном ношении.

В частности, в списке оказались маска для сна Energy Armor, браслет и ожерелье. Детский браслет Magnetix Wellness также, как выяснилось, излучает радиацию.

"Не носите это больше, аккуратно уберите и дождитесь инструкций по возврату. Продавцам в Нидерландах уже приказано оставить продажу и известить о ситуации клиентов", - говорится в заявлении ANVS.

Читайте такжеБразильские политики подрались на ринге за судьбу аквапарка (видео)На сегодняшний день нет никаких доказательств того, что сети 5G вредны для здоровья. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что новые мобильные сети безопасны и принципиально не отличаются от 3G и 4G. В них используются неионизирующие радиоволны, которые не повреждают ДНК.

Несмотря на это, некоторые люди считают их вредными и даже нападают на телекоммуникационные башни. А теории заговора привели к появлению на рынке устройств "против 5G", которые, как правило, оказываются неэффективными.

Как сообщал УНИАН, ранее в одном из сел Башкирии жители трактором снесли вышку сотовой связи, потому что испугались 5G.

А в Ростовской области противники сети 5G едва не засыпали землей группу археологов.

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Автор: Катерина Комолова