Комментаторы пытались его успокоить и советовали этим именем назвать собаку.

Мужчина выбрал странное имя для своего будущего сына. Его обеспокоенный друг хочет отговорить будущего папу, потому что "беспокоится о благополучии ребенка" в будущем.

В своем посте в Reddit он отметил, что не смог найти никаких оснований, чтобы отговорить его от идеи назвать своего сына Дизелем.

"Он думает, что имена определяют результат ребенка, и если он даст своему ребенку жесткое имя, у него будет жесткий ребенок. Мой друг - гипермаскулин, и он упрям, поэтому я действительно ничего не смог найти... Наверное, это не должно так волновать, но мой друг серьезно настроен, и я не могу не беспокоиться о благополучии ребенка в будущем", — написал анонимный мужчина.

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Комментаторы пытались его успокоить, объяснив, что воспитание повлияет на ребенка больше, чем его имя.

"Воспитание папы будет иметь влияние, имя не очень. Если он гипермаскулинен, сына ждет серьезная доза. Вы можете предложить своему сыну второе и/или третье имя, просто чтобы убедитесь, что его личность уникальна (и что он может изменить свое основное имя, если захочет)", - посоветовал один из них.

Обеспокоенный друг встал на защиту будущего папы. Он объяснил, что его друг хороший человек, достаточно отзывчивый и заботливый.

"Для утешения, похоже, через несколько лет у всех будут странные имена. Бедный маленький Неэтилированный не будет слишком выделяться", - написал другой пользователь платформы.

В то же время еще кто-то предложил пойти на опережение и еще до рождения этого ребенка завести собаку и назвать ее Дизель.

Новости о странных именах

Недавно УНИАН рассказывал, что женщина дала дочке имя, которое никто не может произнести. Вероятно, ее ждет судьба одной девушки, которая 2 года скрывала настоящее имя от парня.

Другой мужчина нашел "сильное" имя для ребенка, но понял, что так называют собак.

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