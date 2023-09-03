У ее близких произошла тройная трагедия с именами.

Мужчина почувствовал привкус предательства после того, как случайно узнал настоящее имя своей девушки спустя 2 лет отношений. О болезненных ощущениях он рассказал на форуме Reddit.

Как оказалось, тайна была связана со странной традицией ее семьи - там произошло сразу три трагедии с именами, пишет Mirror.

Мужчина рассказал, что на протяжении двух лет называл свою девушку "Лоз", тогда как по-настоящему ее зовут "Лор'рин". Правду удалось раскрыть неожиданно, когда он увидел новое водительское удостоверение девушки с "корректным" именем.

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"Мне резануло глаза, что ее имя на самом деле пишется как Лор'Рин (Lawr'ryn)", - написал он.

Впоследствии он обнаружил, что в семье Лоз есть традиция давать детям уникальные имена.

"Ее родители становились настоящей угрозой, когда речь шла о том, как назвать ребенка", - отметил он.

К примеру, младшую сестру Лоз по-настоящему звали "Пер'cей" (Pur'see), хотя на всех открытках, в социальных сетях и т.д. она предпочитала представляться просто как Перси.

Проклятия с апострофом в имени смог избежать лишь старший брат Лоз - Дэниел. Однако их родители тоже не обделили его вниманием, неправильно записав ему имя (вместо Daniel он стал Dhaniyel - УНИАН).

На форуме Reddit эта история набрала немало саркастических комментариев. Один пользователь назвал это "тройной трагедией одной семьи".

Другой комментатор даже поблагодарил мужчину за то, что он пожертвовал отношениями, чтобы раскрыть эти странные имена. "Спасибо, что разрушили ваши отношения, чтобы опубликовать эти ужасные имена", - указал он.

Другой пользователь Reddit пошел еще дальше:

"Я бы по крайней мере, сделал генетические тесты, чтобы убедиться, что она не может передать этот заскок детям", - отметил он.

Женщина дала дочери имя, которое никто не может произнести

Ранее на форме Reddit личной историей об имени ребенка поделилась молодая мама. По ее словам, она назвала дочь именем, которое мало кто способен произнести. Уже после того, что наделала, она задумалась о дискомфорте ребенка - какую странность с именем выкинула женщина.

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