Хоть родители и против решения парня, но обещают его принять и понять.

17-летний парень рассказал, что как только ему исполнится 18 лет, он сменит имя, которое дали ему родители.

Как сообщает Mirror, подросток считает свое имя "ужасным", несмотря на то, что его назвали в честь дедушки. Его зовут Люк (Люк). Впрочем, его всегда произносили как Look (в переводе означает "смотри"). Парень раздражен, ведь все вокруг искренне не понимают, как правильно произносить его имя.

"В следующем году я избавлюсь от своего ужасного имени", - написал Люк на платформе Reddit.

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Он рассказал, что его родители знают о желании сменить имя. Впрочем, споры по этому поводу продолжаются еще с детства.

"Мой папа хочет, чтобы я сохранил это имя, моя мама думает, что я должен "любить свое имя". Они всегда говорят, что как только мне исполнится 18 лет, я смогу делать все, что захочу. Хотя мой папа ведет себя так, как будто он разочарован каждый раз, когда я упоминаю об этом... Я думал, что они злятся на меня, но мой папа сейчас сказал, мне что даже если ему это не нравится, он поддержит каждое мое решение, и если изменение моего имени настолько важно для меня он понимает и принимает меня", - добавил он.

Некоторые пользователи поддержали решение парня избавиться от имени, которое его раздражает. Люк добавил, что больше всего стравждал из-за этого в школе, когда даже учителя не могли правильно его называть.

"Только представьте, как мои учителя в начальной школе пытались назвать мое имя. Блин, даже у меня болит голова от того, как я читаю свое имя", - отметил он.

Напомним, ранее мы рассказывали, что женщина почти всю свою жизнь неправильно пользовалась общественным туалетом из-за гермофобии (боязни микробов) своей мамы та случайно оконфузилась во время разговора с подругой.

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