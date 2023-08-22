По его мнению, родственники могут решить, что он назвал сына в честь своего любимца с детства.

Мужчина выбрал для ребенка имя, которое является очень распространенным среди собак, поскольку его легко произносить. Более того, у него самого в детстве также был любимец, которого так звали.

"Нам с женой нравится "Макс", возможно,"Максимус". Нам это нравится, потому что это (для нас) сильное имя, а также короткое, его легко писать и правильно произносить, и я думаю, что оно хорошо сочетается с моей фамилией. Однако это самое распространенное имя, которое дают собакам", - поделился Reddit обеспокоенный мужчина своей историей.

Позже он признался, что это имя предложила его жена, однако она не знала, что именно так звали собаку мужа в детстве. Хотя его не беспокоит это совпадение, он обеспокоен возможной реакцией родственников.

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"Я не думаю, что меня так беспокоит возможность того, что мой сын посетит дом друга, и у этого друга может быть домашнее животное с таким же именем. Меня беспокоит то, что люди в моей семье, которые помнят собаку моего детства, подумают, что я назвал своего сына "в честь" своей собаки. Я подозреваю, что они так подумают или скажут друг другу, даже если я скажу им, что это не так. Разве это не бессмысленный повод для волнения?",- жалуется мужчина.

Пользователи сети поспешили заверить папу, что это нормальное имя.

"Я думаю, что с Максом все в порядке. Это не то, что вы называете его Бадди или Медведь!",- написал один из комментаторов.

Еще один мужчина написал, что у него была собака по имени Макс и если когда-нибудь будет сын, то именно так он его и назовет.

Другие новости об именах

Недавно 17-летний парень рассказал, что как только ему исполнится 18 лет, он изменит имя, которое дали ему родители. Его зовут Люк (Люк). Впрочем, его всегда произносили как Look (в переводе означает "смотри"). Парень раздражен, ведь все вокруг искренне не понимают, как правильно произносить его имя.

Также сообщалось, что 11-летняя девочка требует, чтобы мама и папа отказались от своего любимого имени, которым уже решили назвать новорожденного сына. Она сказала, что в одном из ее классов есть парень по имени Ной, и она его ненавидит.

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