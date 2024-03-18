В частности, исследование коснулось вопросов феминизма и критической расовой теории.

Исследователи-психологи из Финляндии разработали систему оценки, помогающую измерить приверженность человека принципам социальной справедливости, и сделали несколько неожиданных выводов, включая отрицательную корреляцию между прогрессивными идеалами и уровнем счастья, пишет New York Post.

Отмечается, что результаты нового исследования были опубликованы в Скандинавском журнале психологии. Они показывают, что другие западные страны могут видеть аналогичные закономерности среди своих социально сознательных граждан.

Старший научный сотрудник флагманского исследовательского центра INVEST при Университете Турку, автор указанного исследования Оскари Лахтинен указал на "пробудившийся" дискурс в обществе и назвал цель своей работы.

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"Эти дебаты в основном не содержали данных, и поэтому можно считать целесообразным изучить вопрос о том, насколько распространены такие взгляды. До исследования не существовало надежного и действенного инструмента для оценки масштабов и распространенности этих взглядов в различных группах населения, поэтому я решил разработать его", - объяснил он.

Отмечается, что исследование коснулось вопросов интерсекционального феминизма, критической расовой теории, квир-теории и других соответствующих академических дисциплин, которые определяют критическую социальную справедливость.

Сообщается, что в рамках исследования сначала опросили 851 взрослых, большинство из которых были связаны с Университетом Турку. После этого опрос расширили до более репрезентативной национальной выборки в 5000 участников.

В конце концов, их окончательная шкала критической социальной справедливости выявила несколько распространенных истин "пробудившихся" людей:

"Если у белых людей в среднем уровень дохода выше, чем у чернокожих, то это из-за расизма";

"Списки чтения в университетах должны включать меньше белых или европейских авторов";

"Микроагрессиям следует противодействовать часто и активно";

"Трансженщины, которые соревнуются с женщинами в спорте, не способствуют защите прав женщин";

"Нам не нужно больше говорить о цвете кожи людей";

"Член привилегированной группы может перенять черты или культурные элементы менее привилегированной группы";

Ученые считают, что наиболее тревожным открытием стала связь между психическим здоровьем и "пробуждением". Отмечается, что такие люди чаще становятся несчастными, тревожными и депрессивными.

Лахтинен предостерег от немедленной экстраполяции своих выводов на международную аудиторию, особенно в западных странах: "Шкалу необходимо будет проверить на выборках в США, чтобы знать, как там проявляются эти взгляды".

Напомним, ранее были названы 9 признаков несчастных пар, которые притворяются влюбленными.

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