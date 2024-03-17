Некоторые пары могут длительное время сохранять отношения, надеясь, что любовь вернется. Но так бывает крайне редко.

Некоторые пары так хорошо умеют симулировать счастье. Именно симулировать, а не действительно его чувствовать. Поэтому если ваши знакомые внезапно сообщают о своем разводе, хотя еще месяц назад вы видели их счастливыми и влюбленными, вероятно, это именно такой случай.

На самом деле такие пары не являются счастливыми, и если бы вы присмотрелись к ним немного внимательнее, вы бы непременно заметили эти признаки будущего разрыва. Издание Hackspirit приводит перечень из 9 почти незаметных признаков, по которым можно определить пару, которая только притворяется счастливой, но не является счастливой на самом деле:

Они выглядят слишком счастливыми . Их поведение напоминает сцену из пролога в фильме о страшной войне - их разговоры очень "сладкие", в их жестах столько показной восторженности, на устах столько улыбок и смеха, что все действительно выглядит как сцена для контраста с последующим кошмаром. Часто такое поведение является навязчивой демонстрацией для других, и за закрытыми дверями вся эта страсть исчезает. Они игнорируют предложения друг друга . Пара может выглядеть влюбленной, но, если один из них предлагает другому, например, посмотреть на смешной мем, но наталкивается на полное равнодушие, это плохой знак. В действительно искренних отношениях партнеры всегда реагируют на предложения друг друга, даже если само содержание предложения им не очень интересно. Они избегают зрительного контакта . Влюбленные пары смотрят друг на друга нежно, и часто. Они делают это подсознательно и сознательно. Людям нравится смотреть на объект своей влюбленности. Следовательно, если пара выглядит счастливой, но не смотрит в глаза друг другу, это уже сигнал о проблемах. Они не защищают друг друга перед другими . Когда кто-то спорит с вашим партнером, вы становитесь на сторону партнера. Это можно считать проявлением одного из базовых законов природы - защищать своего партнёра. И если такого поведения не видно, вероятно, и любви там давно нет. Они обмениваются оскорбительными "шутками" . Пассивно-агрессивные шутки - типичное поведение несчастных пар. Так они могут причинить боль своему партнеру, не выглядя откровенным агрессором. В конце концов, шутка - это "просто шутка", не так ли? Они часто ездят в путешествия . На самом деле, так могут вести себя и действительно счастливые пары. Но те пары, которые осознают охлаждение отношений, часто пытаются устроить себе необычные приключения, чтобы разбудить угасший огонь страсти. Это никогда не приносит результата, но попыток может быть немало. Они не любят молчать . Еще один неочевидный признак, который, однако, имеет свой смысл. Молчание на публике - это неудобство для пар, которые устали друг от друга. Им кажется, что по этому молчанию окружающие обо всем догадаются. Поэтому они и стараются говорить, говорить и говорить, чтобы выглядеть счастливыми. Они флиртуют с другими людьми . Конечно, они позаботятся о том, чтобы это было настолько тонко, чтобы другие ничего не заподозрили. В конце концов, они хотели бы, чтобы другие верили, что они все еще влюблены в своего партнера. Но тем не менее. Они не стремятся понравиться друзьям и близким друг друга . Влюбленные люди часто делают подарки, засыпают комплиментами и стараются угодить окружению своего избранника. И это делается чистосердечно - хочется стать неотъемлемой частью мира, в котором живет объект влюбленности. Если же любви нет, то и потребность в таких действиях тоже отпадает.

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