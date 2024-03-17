Оказывается, многое зависит от того, с кем именно произошла измена.

Для большинства людей измена партнера - ситуация критического нарушения доверия, после чего продолжение отношений может стать невозможным. Однако новое исследование показало, что некоторые мужчины довольно легко могут простить измену своей "второй половинки", если это была измена с другой женщиной.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Personal Relationships, высказали довольно смелое предположение, почему так происходит. По их мнению, причина заключается в том, что некоторые мужчины в такой ситуации могут воспринимать любовницу своей женщины как потенциальную сексуальную возможность для себя.

Чтобы получить такие выводы, было опрошено 156 мужчин из крупного государственного университета. В первом раунде опроса ученые рассматривали общую реакция мужчины на измену его женщины - с мужчиной, другой "более маскулинной" женщиной, другой "более женственной" женщиной. Во втором раунде были те же самые вопросы, но добавлялись фотографии гипотетического любовника/любовницы.

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В обоих исследованиях результаты выглядели похожими: мужчины наиболее негативно реагировали на измену с участием другого мужчины как третьей стороны. И, наоборот, они проявляли значительно меньше страданий, когда третьей стороной была другая женщина.

При этом исследование показало, что меньше всего психологических страданий мужчины проявляют, если любовницей его жены выступает "женственная" женщина.

Опрошенные мужчины по большей части считали, что "женственная" женщина является бисексуалкой. Это и натолкнуло исследователей на мысль, что причиной условной лояльности "рогоносца" является его надежда на секс втроем. А вот "маскулинную" любовницу мужчины преимущественно считали лесбиянкой.

Другие научные исследования о человеческом поведении

Как писал УНИАН, исследование показало, что пессимисты являются более успешными в жизни и достигают лучших результатов, чем оптимисты. Ученые считают, что оптимистический взгляд на жизнь часто не позволяет своевременно увидеть проблему и отреагировать на нее.

Также мы рассказывали, что женщин-психопатов на самом деле значительно больше, чем считалось ранее. Неверное понимание базировалось на ошибочных методах исследований и определенной предвзятости в этом вопросе самих исследователей.

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