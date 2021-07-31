Украинцы мигом отреагировали на "битву" НАБУ и СБУ за судью Чауса.

В пятницу вечером, 30 июля, стало известно о задержании в одном из сел Винницкой области бывшего судьи Николая Чауса. Полиция передала его Службе безопасности.

Уже вскоре между НАБУ и СБУ произошла настоящая "битва", в ходе которой сотрудники национального бюро призвали спецслужбу вернуть им подозреваемого.

Украинцы внимательно наблюдали за ходом остросюжетных событий и громко высказались в форме шуток и мемов в соцсетях.

9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября Комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдавии отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.

17 мая в Telegram-канале появилось видео, на котором экс-судья Чаус заявил о намерении вернуться в Украину и опроверг информацию о его похищении.

Автор: Иван Бойко