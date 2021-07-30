Детективам антикоррупционного бюро неизвестно местонахождение скандального экс-судьи.

Местоположение экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, которого обнаружили на Винничине, на данный момент неизвестно.

Об этом сообщили 30 июля в Telegram Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как отметили в ведомстве, по состоянию на 15:30 задержавшие Чауса правоохранители еще не выходили на связь с детективами НАБУ.

"Призываем правоохранителей соблюдать закон и передать разыскиваемого детективами подозреваемого уполномоченным представителям Национального бюро", — обратились работники ведомства.

По словам журналиста Юрия Бутусова, Чауса задержали сотрудники Службы безопасности Украины, которые "отбили" его у полиции и "вывезли в неизвестном направлении".

Как сообщил УНИАН спикер СБУ Артем Дехтяренко, сейчас в ведомстве "готовят официальную позицию" по этому поводу.

Бегство и похищение экс-судьи Николая Чауса

В 2016 году Николая Чауса уличили в получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Тогда он "прославился" тем, что хранил деньги закопанными в стеклянных банках на своем дворе.

После этого он сбежал в Молдову, где был задержан по международному ордеру Украины. Также молдовский суд отказал Чаусу в предоставлении политического убежища.

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А в апреле 2021 года стало известно о том, что беглого экс-судью похитили и вывезли в Украину. Причем молдовские власти считают спецслужбы Украины причастными к произошедшему.

30 июля в СМИ появилась информация о задержании Чауса сотрудниками СБУ в селе Мазуровка в Винницкой области.

Авторы: Антонина Доломанжи, Станислав Кожемякин