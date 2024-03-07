Они могут дать кратковременный эффект, но он быстро исчезнет, если не сидеть на такой диете постоянно.

Разнообразные "модные диеты" - это относительно молодое явление, которое возникло в XIX веке с зарождением массовой культуры. Ну, а появление соцсетей вроде Instagram и TikTok сделало такие диеты "вирусными", окончательно оторвав их от научной обоснованности.

Бариатрический хирург Эндрю Дженкинсон рассказал британскому изданию The Telegraph о популярных диетах, которые на самом деле либо не работают на долгой перспективе, либо приносят больше вреда, чем пользы.

Детокс чаи . Эти продукты в большинстве случаев содержат вещества, которые работают как слабительное и мочегонное средство. Эффект похудения заключается в том, что пища покидает кишечник раньше, чем успевает полноценно усвоиться. Однако как только человек прекращает употреблять эти вещества, эффект от потери веса мгновенно исчезает. Диета Беверли Хиллз . Созданная писательницей Джуди Мейзел в 1981 году, эта экстремальная диета базируется на идее, что "правильный" порядок потребления определенных продуктов приводит к снижению веса, а "неправильный" - к накоплению жира. Мейзел предлагала в один день есть только белки, в другой день - только углеводы и так далее. Но эксперты говорят, что такой диеты трудно придерживаться длительное время. К тому же она способна привести к дефициту питательных веществ из-за ее несбалансированности. Диета плотоядных . Идея заключается в том, что на переваривание мяса организм тратит больше калорий. Кроме того, белок является основным "строительным материалом" для мышц, которые в свою очередь сами активно сжигают калории даже в состоянии покоя. Но на самом деле без физических упражнений употребление мяса не приведет к росту мышц. А потеря веса если и будет, то из-за дефицита нужных питательных веществ в таком несбалансированном питании. Что тоже не является нормально. Диета из капустного супа . Типичная "моно-диета" - есть только капустный суп в течение длительного времени. Как и любая другая моно-диета она может дать временный эффект из-за нехватки нормального питания, но после возвращения к привычному меню потерянный вес сразу вернется. Объемное питание . Идея в том, чтобы есть только сырые продукты растительного происхождения с высоким содержанием воды и клетчатки в большом количестве, чтобы чувствовать сытость за счет механической наполненности желудка. Эксперты говорят, что эта диета действительно позволяет избежать переедания "тяжелой" пищи. Однако на долгом промежутке времени она приводит к дефициту веса и появлению сопутствующих расстройств. Индивидуальные диеты . Идея заключается в том, чтобы определить персональную диету на основании анализов крови или кала или даже ДНК. Считается, что человек может оптимизировать потребление продуктов, которые он лучше всего усваивает. По словам доктора Дженкинса, этот подход лишь внешне выглядит научным, а на самом деле не имеет под собой реального научного обоснования. На практике эта диета сводится к совету питаться нормально, избегая вредных продуктов. То есть на самом деле это универсальные советы, а не индивидуальные. Очищение соком . Диета заключается в простом ограничении калорий - замене обычной твердой пищи фруктовыми и овощными соками и смузи. На самом деле вы просто ограничиваете количество потребляемой пищи и создаете дефицит калорий. С тем же успехом можно просто есть меньшие порции нормальной пищи. Кроме того, соковая диета не может быть долговременной, и после ее окончания с возвращением к привычному меню лишний вес тоже вернется.

Как пояснил доктор Дженкинс, настоящий секрет длительного похудения заключается в корректировке пищевых привычек и общего образа жизни. Уменьшить вес и не набирать его снова можно, отказавшись от тяжёлой и высококалорийной пищи, например от пережаренного и слишком сладкого.

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