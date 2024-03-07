Исследователи из Франции считают, что незначительные изменения в привлекательности лица связаны с изменениями уровня сахара и инсулина в крови.

Французские исследователи обнаружили, что люди, которые съели завтрак, богатый рафинированными углеводами, например, сладкую булочку или круассан и сок, считаются менее привлекательными, чем те, кто начал день с более здоровых нерафинированных углеводов, таких как тосты из цельного зерна и чай без сахара

Как пишет The Guardian, ученые из Университета Монпелье считают, что едва заметное изменение привлекательности лица может быть обусловлено изменениями уровня сахара в крови и инсулина, которые могут влиять на внешний вид кожи и иметь долгосрочное влияние на половые гормоны.

Исследователи набрали 52 мужчин и 52 женщин в возрасте от 20 до 30 лет и случайным образом назначили им 500-калорийный завтрак, богатый рафинированными или нерафинированными углеводами. Завтрак с рафинированными углеводами включал французский багет из муки промышленного помола, джем, яблочный или апельсиновый сок, а также чай или кофе с сахаром на выбор. Завтрак с нерафинированными углеводами состоял из хлеба грубого помола из муки грубого помола с маслом и сыром, апельсина или яблока, а также чая или кофе без сахара.

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Ученые измерили уровень сахара в крови добровольцев до и после приема пищи, а затем сделали фотографии участников при контролируемом освещении. Затем фотографии были переданы группам экспертов, чтобы оценить, сколько лет, насколько мужского или женского пола и насколько привлекательно выглядят люди.

Исследователи утверждают, что употребление рафинированных углеводов на завтрак снижало привлекательность лица мужчин и женщин, хотя долгосрочные последствия употребления такой пищи, полученные из анкет, заполненных волонтерами, оказались более сложными.

Рафинированные углеводы могут вызвать скачки уровня сахара в крови, на которые организм реагирует высвобождением инсулина. Эта реакция может привести к слишком низкому уровню сахара, называемому гипогликемией, и повлиять на кровообращение и внешний вид кожи. В исследовании гипогликемию вызвал только завтрак с рафинированными углеводами.

Как отмечается, авторы предполагают, что рафинированные углеводы могут влиять на периферический кровоток, который может очень быстро изменить внешний вид кожи. Большинство людей выглядят здоровее и привлекательнее, когда цвет их кожи отражает небольшое повышение уровня насыщения крови кислородом.

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