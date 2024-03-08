Изображение способно обмануть и самого внимательного.

Эта чрезвычайная оптическая иллюзия путает глаз фоном и однообразием - УНИАН предлагает разобраться с очередной головоломкой на внимательность, которая способна обмануть самого умного.

Если справитесь с этой задачей, можно будет справедливо сказать: "Вы настоящий титан с колоссальным IQ". Но не торопимся с выводом преждевременно. Так, перед вами представлена оптическая иллюзия, где на голубом фоне расположены крокодилы.

Даем подсказку: сложность задачи заключается в том, что крокодилы предстанут перед глазами не ровно в ряд - они разбросаны непропорционально. Такой хаотичный прием не позволит даже бывалым гениям легко разгадать задачу.

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Но вы уже знаете о главной "оказии", так что решайте сейчас, какую тактику будете применять: собираетесь смотреть на центр или же сначала скользнете взглядом по краям? Настраивайтесь на головоломку и включайте таймер, на этот раз у вас есть целых 15 секунд, чтобы справиться.

Найди на хаотичном изображении не такого крокодила

Получилось? Тогда аплодируем, ваша внимательность легко "раскусила" даже этот квест. В случае неудачи, знайте, это мотивация продолжать развивать когнитивные функции. Советуем пройти больше заданий-головоломок. Например, так можно расслабиться после рабочего дня или разнообразить вечер выходного.

Наш крокодил спрятался здесь

Еще несколько уникальных головоломок с животными

Как мы уже упоминали, не лишним будет самостоятельно потренироваться еще с несколькими такими задачами. Предлагаем вам решить квест с поиском барана. На эту головоломку мы даем вдвое меньше времени - всего 7 секунд. Однако и изображение не столь сложное, как с крокодилом.

Также есть удивительно живописная оптическая иллюзия, где среди пейзажа затерялся наглый голубь. Увидеть птицу следует за 5 секунд. Хватайте друзей или детей, чтобы было интереснее, и начинайте решать задачки.

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