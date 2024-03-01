Разнообразие контрастных фиолетовых цветов запутает любого.

Эта новая оптическая иллюзия способна сломать мозг: нужно быстро найти голубя среди разнообразия "сиреневого" цветения. На нужно отведено 5 секунд, так что это задача со звездочкой даже для бывалого гения.

УНИАН подготовил изображение, на котором расположены деревья среди контрастных фиолетовых цветов. Оптический обман отвлекает глаза, поэтому если вы справитесь за указанное время - это будет свидетельствовать о вашей внимательности и развитой зрительной памяти.

Предупреждаем: ошибка начинать задание не подготовленным. Советуем решить, на какой части изображения сконцентрировать внимание и следует ли искать голубя среди цветов, или же он спрятался в верхней части изображения, где-то в ветвях деревьев. Есть над чем задуматься, но если готовы, наставляем таймер на 5 секунд, и начнем.

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Найти на "сиреневом" пейзаже скрытого голубя

Справились? Это отличный результат, если да. Обычно в среднем на подобные иллюзии дается около 10 секунд, поэтому вы фактически решили эту задачу со звездочкой вдвое быстрее. Если же иллюзия - все еще загадка, вы свободны во времени. Забываем о 5 секундах и просто пытаемся увидеть голубя.

Вот, где мы расположили наглую птичку

Главное понимать, что подобные задачи - это интерактивный способ развития и шанс в положительном смысле "поломать" голову над интересными задачками. Делайте подобное чаще и вдохновляйте на такие упражнения друзей, результат не заставит себя ждать.

Головоломка для гениев с колоссальным IQ

Чтобы испытать силы, советуем попробовать решить головоломку, рассчитанную на людей с высоким IQ. Эта иллюзия потребует еще большей концентрации, чем загадка с голубем, она под силу не просто гениям, а сильнейшим из них.

На нее дается 11 секунд, но, как мы уже упоминали, в задачах на логику и внимательность время - обманчивая вещь.

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