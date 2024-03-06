Вы сможете проверить свой ответ.

Оптические иллюзии - это необычные изображения, которые привлекают людей своей оригинальностью, а также бросают вызов их любопытству и упрямству.

Сегодня УНИАН предлагает вам справиться с новой иллюзией с эмоджи в виде лисичек. На картинке, которую вы увидите ниже, их множество. Ваша задача состоит в том, чтобы найти лису, которая отличается от всех остальных.

Как думаете, сможете справиться с этой задачей за 7 секунд?

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Такие фотоиллюзии - это всегда настоящий вызов для человеческого глаза, поскольку отыскать лишнее быстро очень сложно. Кроме того, разница между лисичками минимальна ради любопытства.

Правильный ответ на головоломку:

Особенная лисичка не имеет черных линий на ушках. На картинке она выделена ярким цветом.

Другие оригинальные фотоиллюзии для любопытных читателей:

Быстро отвлечься от рутины поможет интересная оптическая иллюзия от УНИАН. В этом случае необходимо отыскать на фото ворону. Стоит отметить, что эта головоломка является очень сложной, поэтому с ней справится не каждый человек.

Также предлагаем вам найти лишнее число на картинке с большим количеством цифр 9891. На поиск дается всего 11 секунд.

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