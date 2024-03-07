С этим изображением придется поломать голову.

Только гений найдет хитрого барана за 7 секунд на картинке. УНИАН подготовил удивительную головоломку, с которой придется немного поморочить голову.

Не зря говорят, что внимательность и способность легко справиться с задачей - это про "большой" мозг. Проверь, вдруг ты уникален, но сам об этом не подозреваешь.

На нашей головоломке есть одиннадцать рядов с одинаковыми баранами - но это иллюзия, один из них "другой". Чем именно он отличается, надо увидеть вам. Но советуем подготовиться и продумать, с какой стороны собираетесь анализировать картинку. Ведь времени в обрез, всего 7 секунд.

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Также личный совет от нас - не нервничать, ведь это будет только мешать. Мы предлагаем вам полезное развивающее упражнение, а не экзамен. Включаем таймер на телефоне, если готовы, и начинаем:

На картинке спрятался баран, найди его:

Поздравляем, если задача показалась легкой, а нужный баран сразу попался на глаза. Это свидетельствует о том, что у вас действительно есть способности, которые никогда нелишне развить еще больше. В случае "неудачи", это не трагедия. Забываем об ограничении в 7 секунд, просто ищем барашка.

Где именно прятался баран:

Советуем "попробовать на зуб" еще несколько головоломок, возможно, они вас удивят скрытыми задачами.

Задачка с хитрым голубем и котом-счастливцем

Так, чтобы попробовать силы, предлагаем вам две разные головоломки. Первая - связана с наглым голубем - найти пернатого на картинке нужно всего за 5 секунд. Изображение будет путать глаз "сиреневым" цветением, поэтому будьте внимательны.

Второй квест - это о коте-счастливчике. Предлагаем небольшой лабиринт, по которому животное следует довести до бутылочки с молоком. Советуем привлечь к процессу детей и друзей, вместе будет веселее решать задачи.

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