Мужчине не понадобилась помощь спасателей.

В Ингулецком районе Кривого Рога Днепропетровской области в ночь с 31 декабря на 1 января местный житель залез на новогоднюю елку.

Курьезный случай в Кривом Роге случился на проспекте Победы, возле дома №11, пишет "Первый городской" со ссылкой на данные спасателей Криворожского района.

По сведениям издания, спасателям в 01:40 сообщили, что мужчина залез на новогоднюю елку, не может спуститься, и ему необходима помощь.

Когда спасатели приехали, мужчина не захотел, чтобы ему помогали. Местный житель сам слез с праздничного дерева.

В Instagram появилось видео, на котором заснято, как мужчина "зажигал" в Кривом Роге на новогодней елке. В частности, видно, что мужчина почти лежал на гирляндах.

Инцидент по-разному прокомментировали интернет-пользователи.

"Тигр на елке", – пошутил avram_01. "Пообещал девушке звезду с неба", – поделилась мнением s_leschenko. "Хотел достать звезду с неба, но решил пока что с елки? Как он туда вообще добрался?" – поставил вопрос upaviy.

Ранее курьезный инцидент, связанный с елками, произошел в Закарпатской области. Мужчина из села Нараев на Бережанщине "украсил" несколько десятков елок навозом, чтобы уберечь от злоумышленников.

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