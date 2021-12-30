Новогодние праздники и корпоративы – это в первую очередь большое количество эмоций. И украинским звездам, есть что вспомнить и что рассказать поклонникам.

Украинский шоумен Юлик рассказал, что однажды в новогоднюю ночь ему пришлось играть на аккордеоне. Причем температура тогда была - 15 градусов.

"Помню как-то у меня был довольно экстримально-морозный Новый год. После праздничного выступления и боя курантов организаторы пригласили продлить в их коттедже, который находился в километре от локации. Поскольку это было утро и настроение тоже было хорошим, у кого-то из компании возникла "гениальная" идея пройтись пешком и по дороге заколядовать под аккордеон. Ну и как вы понимаете, играть на аккордеоне пришлось мне (смеется). Представьте себе: зима, пятый час утра, на улице очень и очень холодно. Пройдя несколько метров при температуре -15, пальцы начали замерзать и просто замерли в позиции одного аккорда. Такое празднование я запомнил на всю жизнь, тем более, что пальцы для пианиста очень важны. Помню, я их долго не мог отогреть. Когда ты делаешь свое любимое дело, ты уже и не обращаешь внимания ни на что", - сказал Юлик.

А вот народный артист Украины Павел Зибров вспомнил историю 30-летней давности. По дороге на выступление в ресторан его "Жигули" заехали в сугроб и перевернулись.

Читайте такжеПолностью обнаженная жена Дмитрия Гордона позировала с ним в ванне"К нам тогда подбежал милиционер, потому что вылезть нам было тяжело. Это было третье по счету выступление. Даже не закрыв дверь, мы погнали, так как на часах было почти двенадцать. Забежали мы в ресторан как раз вовремя. Цокнулись под бой курантов и в 12:05 я начал выступать", - сказал Зибров.

Певица SHADU рассказала, что почти сутки провела на паспортном контроле. В тот раз они с мужем хотели отпраздновать Новый год в теплой стране.

"Когда мы с мужем собирались в романтическую поездку на Новый год, выбрали экзотическую страну с белыми пляжами – Доминикану. Билеты купили на 30 декабря, туроператор обещал, что все будет окей, и 31 декабря мы отпразднуем Новый год уже в Доминикане. И вот, долгожданный перелет, с двумя стыковочными рейсами сначала в Париж, затем в Путно-Кану. До Парижа мы долетели без происшествий, через два часа должен был вылет в Путно-Кана. Но рейс сначала задержали на час, потом на два. Когда начали всем пассажирам разносить воду и круассаны, я поняла, что дела плохи. Так прошло 5 часов ожидания. И даже, несмотря на разницу по времени с Доминиканской, я понимала, что ни на какую вечеринку в отеле мы уже не успеваем. Когда, наконец, мы пошли на посадку, я уже не хотела ни одного Нового года! Мне было очень досадно", - сказала певица.

А вот певица Наталья Валевская однажды едва не пострадала от фейерверка: "Был один, можно сказать, опасный момент во время празднования Нового Года в ресторане. Неправильно закрепили фейерверки, с нарушением правил безопасности и когда в полночь все посетители вышли на улицу смотреть праздничный фейерверк, коробка с ним перевернулась и начала стрелять по всем людям. Один из этих фейерверков пролетел буквально миллиметр от моего лица. Этот фейерверк летал повсюду в машины, между людьми, только представьте себе, что начало твориться вокруг. К счастью, никто не пострадал. Это было давно, но после Нового года я поняла, что от фейерверков нужно держаться подальше и всегда проверять все необходимые меры безопасности. И когда даже далеко слышу фейерверк, держусь у здания и всегда помню эту историю".

Вас также могут заинтересовать новости: