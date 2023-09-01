Расположение больших пальцев сложенных в замок рук расскажет о ваших личностных качествах.

Каждому человеку интересно получше узнать себя. Психологи считают, что наш характер выдают даже мельчайшие движения. Тест на характер по скрещенным пальцам расскажет, что вы за человек. Считают ли вас другие люди лидером, доверяют ли вам, прислушиваются ли к вашему мнению? Узнайте о своих скрытых чертах характера из теста по пальцам рук.

Пройти тест на характер по рукам очень просто. Соедините руки в замок и посмотрите, как расположены большие пальцы. Примите положение, которое для вас наиболее комфортное. Есть три возможных варианта расположения больших пальца: правый сверху, левый сверху или оба пальцы прямые и параллельны друг другу.

Правый большой палец сверху

Если в сложенных в замок руках вы разместили сверху правый большой палец, то вы обладаете аналитическим умом и логическим мышлением, но плохо понимаете чужие эмоции. Решения вы принимаете на основе цифр и фактов, а не эмоций.

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Ваш характер менее импульсивен. Вы спокойны и терпеливы, способны принимать взвешенные решения. Родные знают вас как надежного, ответственного и находчивого человека, который всегда окажет поддержку.

Также расположенный сверху большой правый палец говорит о любопытстве и способности к обучению. Вы постоянно учитесь чему-то новому и являетесь интересным собеседником. Благодаря широкому кругозору вы можете удачно пошутить и рассмешить даже грустного человека.

Вы также мудры и точно знаете, что сказать, при этом также являетесь отличным слушателем. В любовной сфере вы ищете партнера, с которым вам всегда будет интересно.

Вот какие профессии вам подходят:

Бухгалтер, поскольку вы умеете анализировать цифры и принимать логические решения.

Инженер, поскольку вы умеете нестандартно мыслить и разбираетесь в технологиях.

Учитель, поскольку вы умеете объяснять сложные вещи простым языком.

Юрист, поскольку вы можете заучить большой объем информации и аргументировать свою позицию.

Вам не очень подходят профессии спортсмена и повара.

Большие пальцы параллельны

Если оба больших пальца скрещенных рук выпрямлены и параллельны друг другу, то вы гармоничная и всесторонне развитая личность. Вы очень внимательны к деталям и замечаете малейшие изменения настроения других людей. Вы знаете много интересных фактов и способны удивить собеседника.

Такое расположение пальцев говорит о честности. Вы из тех людей, кто предпочитает неприятную правду, а не сладкую ложь. Хотя знакомые иногда обижаются на вашу критику, но в целом они благодарны за откровенность.

По характеру вы довольно закрытый человек и обычно держите свои переживания при себе. Вы не умеете притворяться - ваши эмоции всегда написаны на лице. Не любите быть должником, поэтому часто отказываетесь от помощи.

Ваш особенный талант состоит в умении подбодрить и помочь человеку почувствовать себя особенным. Вы верите в людей, которые сами в себя не верят, и ваша поддержка очень важна для родных.

Вам подходят такие профессии:

Психолог, поскольку вы хорошо разбираетесь в людях и помогаете им разобраться в себе.

Менеджер, поскольку вы хороши в планировании.

Терапевт, поскольку вы умеете слушать других и понимать их потребности.

Полицейский или судья, поскольку у вас сильное чувство справедливости.

Вам не очень подходят профессии актера и педагога.

Левый большой палец сверху

Если вы расположили сверху большой палец левой руки - вы очень эмоциональный и чувственный человек. Вы ярко проявляете свои эмоции и хорошо замечаете чужое настроение. Чувствуете чужие тревоги и переживания как часть своих собственных.

У вас очень много знакомых и вы всегда в курсе, что происходит в их жизни. Вы знаете все свежие новости и в курсе всех сплетен, даже если сами мало разговариваете. По характеру вы довольно вспыльчивы и легко обижаетесь, но также быстро прощаете обиды.

Для вас очень большое значение имеет семья - ради близких вы готовы на всё. Не смотря на легкий и беззлобный характер, с детьми вы бываете строгими. Близкие очень любят вас и чувствуют, что могут вам доверять.

В целом, вы очень добрая и притягательная личность. Вас любят и принимают со всеми недостатками.

Вот какие профессии вам подходят:

Психотерапевт или персональный помощник, поскольку вы хорошо понимаете потребности клиента.

Продавец-консультант, поскольку вы всегда знаете что нужно людям.

Руководитель, поскольку вы можете мотивировать и вдохновлять других.

Журналист, поскольку вы имеете много знакомств и умеете добывать нужную информацию.

Вам не очень подходят профессии, связанные с точными науками и с физической выносливостью.

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