Таймер поможет не забыть о времени.

Головоломки тренируют не только внимательность, но и умение видеть то, что скрыто на первый взгляд. Этот навык точно пригодится и в жизни.

Предлагаем вам рассмотреть снимок, который еще в ноябре 2013 года сделал в украинском Крыму фотограф Алексей Сувиров. Дизайнеры доработали фото, чтобы создать для вас невероятную оптическую иллюзию.

На снимке - огромный вол, который жил в контактном зоопарке на ферме "Чудо ослик". Животное спокойно жует траву на склоне, вокруг - кусты, зелень и камни.

Видео дня

Только внимательный глаз заметит еще одного жителя фермы - хитрую козу, решившую спрятаться от всех. У вас есть всего 7 секунд, чтобы найти ее!

Ответ

Посмотрите внимательно на левую часть изображения - именно там, среди зелени, притаилось животное, которое вы искали.

Головоломки и тесты УНИАН

Считаете себя внимательным? Проверим! У вас чрезвычайный IQ, если справитесь с оптической иллюзией из биосферного заповедника "Аскания-Нова" за 8 секунд.

Также предлагаем рассмотреть картинку, на которые изображено множество кур и петухов. Среди них притаилась лишь одна странная курица, которая отличается от остальных. Попробуйте найти ее.

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