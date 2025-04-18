Придется проявить всю внимательность!

Головоломки - это фитнес для мозга. Они заставляют мыслить нестандартно и замечать то, что обычно остается без внимания.

Сегодня вас ждет особое задание. На картинке изображено множество кур и петухов, расположенных в определенном порядке. Они чередуются, но среди всех обычных птиц спрятана одна "странная" курица. Она немного отличается от остальных - по цвету, форме гребешка или даже мелкой деталью в оперении.

Ваша задача - найти ее всего за 11 секунд. Но будьте внимательны: эта курица хорошо маскируется и почти не привлекает к себе внимания.

Видео дня

Готовы? Взгляните на изображение и включите внимательность на максимум!

Ответ

"Странная" курица находится в нижней части картинки, ее хвост имеет другой цвет.

Головоломки для вас

Ранее мы предлагали отыскать белого голубя на фотографии снежной столицы. Правила такие же - надо уложиться в установленное время, чтобы получить уверенную победу.

Также предлагаем очень быстро определить, где именно на картинке с часами спрятали обычный компас.

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