Тест на наблюдательность: надо найти странную ошибку за 5 секунд

Головоломки стимулируют логическое и критическое мышление, а также требуют концентрации, анализа и нахождения решений. Это неплохо помогает тренировать мозг.
Этим и предлагаем заняться прямо сейчас! Готовы проверить свою внимательность? Решите новую головоломку и покажите, насколько быстро вы можете найти ошибку.
На картинке ниже изображен уютный городок с живописными домиками. Вокруг много зелени, а по ухоженной дорожке бежит пес. Вдали можно увидеть прогуливающихся людей. Но что-то здесь не так!
Вам дается всего 5 секунд, чтобы найти ошибку. Учтите все детали!
Ответ
Ошибка заключается в том, что на одном из деревьев растет кукуруза - это совершенно нехарактерно для дерева!
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Ранее мы предлагали фанатам головоломок напрячь мозг, чтобы очень быстро отыскать на картинке очевидную логическую ошибку. Предупреждаем, что не все могут справиться с этой задачей.
А если хотите устроить своим глазам настоящее испытание, то попробуйте найти среди детских игрушек настоящую собаку. Уверены, что эта головоломка улучшит ваше настроение!