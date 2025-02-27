Интересная головоломка от УНИАН / Коллаж УНИАН / фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Головоломки стимулируют логическое и критическое мышление, а также требуют концентрации, анализа и нахождения решений. Это неплохо помогает тренировать мозг.

Этим и предлагаем заняться прямо сейчас! Готовы проверить свою внимательность? Решите новую головоломку и покажите, насколько быстро вы можете найти ошибку.

На картинке ниже изображен уютный городок с живописными домиками. Вокруг много зелени, а по ухоженной дорожке бежит пес. Вдали можно увидеть прогуливающихся людей. Но что-то здесь не так!

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Вам дается всего 5 секунд, чтобы найти ошибку. Учтите все детали!

Тест на наблюдательность: надо найти странную ошибку за 5 секунд

Ответ

Ошибка заключается в том, что на одном из деревьев растет кукуруза - это совершенно нехарактерно для дерева!

УНИАН

Другие головоломки УНИАН

Ранее мы предлагали фанатам головоломок напрячь мозг, чтобы очень быстро отыскать на картинке очевидную логическую ошибку. Предупреждаем, что не все могут справиться с этой задачей.

А если хотите устроить своим глазам настоящее испытание, то попробуйте найти среди детских игрушек настоящую собаку. Уверены, что эта головоломка улучшит ваше настроение!

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