Надо проверить все детали и найти несоответствие.

Головоломки заставляют мозг работать, что помогает улучшить когнитивные навыки, память и логическое мышление. Кроме того, успешное решение загадок вызывает чувство радости и победы.

УНИАН подготовил для вас новую интересную задачку на логику, которая заставит вас отвлечься от будничных дел. Готовы?

Солнечный день, зеленый парк, мальчик радостно катается на качелях. Рядом стоит еще одна качель, которая ждет нового пассажира. Кажется, обычная сцена детского веселья, но что-то здесь не так...

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Присмотритесь внимательнее! В этой картинке есть логическая ошибка, которую не так просто заметить с первого взгляда. Сможете ли ее найти за пять секунд?

Напомним, что разгадывание головоломок в команде или соревнования с другими людьми может быть увлекательным и способствовать общению.

Ответ

Логическая ошибка в том, что на качелях, где катается мальчик, не хватает одной из цепей! Он держится только на одной стороне, хотя для равновесия нужны две. В реальной жизни такие качели просто не смогли бы удержать ребенка и перевернулись бы.

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