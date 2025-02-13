Такие упражнения не только развлекают, но и способствуют развитию когнитивных функций.

Считается, что регулярное решение головоломок способствует развитию логического мышления, а также улучшает память и концентрацию.

Оптические иллюзии заставляют нас смотреть на вещи с разных точек зрения, стимулируя творческий подход и помогая развивать гибкость мышления. УНИАН подготовил для вас очень интересную иллюзию, которая вам точно понравится.

Задача заключается в том, чтобы найти среди "стаи" плюшевых игрушек настоящую собаку. Важно успеть отыскать пушистого всего за семь секунд.

Видео дня

Это довольно сложная задача, поэтому вам придется быть особенно внимательными!

Анализ иллюзий позволяет лучше понять, как работает наше зрительное восприятие, и может быть полезным как в обучении, так и в искусстве.

Ответ

Другие головоломки для читателей УНИАН

Ранее мы публиковали сложную оптическую иллюзию со многими буквами П, среди которых спрятали одну Л. Лишь единицы способны очень быстро найти ее на картинке.

Также предлагаем вам внимательно рассмотреть горделивых аистов, которые увидели чужака. У вас есть только шесть секунд, чтобы заметить его.

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