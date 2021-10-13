Кукла создана как рекламный инструмент, ей можно менять голос и жесты.

Пенсионер из Севастополя собрал робота, который рассказывает анекдоты, и теперь его продает.

Как пишет Telegram-канал Mash, этот "страшный сон трансформера" состоит из пластика, насаженного на стальной скелет, и микрокомпьютера.

"Посмотрите на DJ Робо. Этот страдающий брат собачек из "Бостон дайнемикс" работает от сети и продается за 260к. Программу написал 32-летний племянник дедушки, а вот собирал электрического парня уже 64-летний Виктор: он и даровал ему голос, допотопный дабстепчик и анекдоты категории Б", – говорится в сообщении.

Отмечается, что кукла "из детских кошмаров" создана как рекламный инструмент для коммерческих целей: голос, жесты и прочее можно менять для своей рекламы.

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Автор: Катерина Шварц