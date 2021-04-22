22 апреля 2021 года - 151 год со дня рождения советского диктатора. В народных анекдотах о Ленине разрушается его пропагандистский образ «доброго дедушки».

Сегодня исполняется 151 год со дня рождения организатора большевистского переворота - Владимира Ленина (Ульянова). Советская пропаганда десятилетиями лепила из кровавого диктатора образ «доброго дедушки», по госзаказу об одиозном коммунисте написано больше книг, чем, например, об Иисусе Христе.

Однако даже во времена попыток установить тотальный контроль над мозгами жителей «империи зла» - почившего в бозе Советского Союза - люди воспринимали этот «ленинский спам» в литературе и прессе с сарказмом, что отразилось в сотнях анекдотов о «вожде», более популярных, чем его биография и псевдодокументальные сказки о его жизни.

Читайте такжеШесть лет затягивали: в Николаевской области снесли последнего Ленина (видео)В России вяло пытаются поддерживать культ личности Ленина, и сегодня различными текстами и сюжетами об этом вечном «обитателе» мавзолея на главной площади Москвы пестрят разнообразные СМИ. По нашему же мнению, эти анекдоты - единственный приемлемый способ вспомнить о человеке, начавшем чудовищный социальный эксперимент под названием «октябрьская революция» продолжительностью в семьдесят с хвостиком лет, последствия которого мы до сих пор расхлёбываемым.

Анекдоты про Владимира Ленина

***

Дзержинский звонит Ленину:

— Владимир Ильич, когда расстреливать рабочих — до или после обеда?

— Всенепременно до обеда! А обеды отдайте детям — дети рабочих голодают!

***

Однажды Ленину прислали телеграмму из провинции: «Шкрабы голодают».

— Кто, кто? — не понял Ленин.

— Шкрабы, — сказали ему — это новое обозначение для школьных работников.

— Что за безобразие называть таким отвратительным словом учителя! — возмутился Владимир Ильич.

Через неделю пришла новая телеграмма: «Учителя голодают»

— Вот — совсем другое дело! — обрадовался Ленин.

***

- Дедушка, скажи, а Ленин тоже в туалет ходил, гадил?

- Ну… гадил, конечно. Но делал он это как-то добрее, человечнее…

***

- Я Ленина живым видел!

- А я – в гробу!

***

Крупская выступает перед пионерами:

— Дорогие дети! Всем известна доброта Ленина. Я вам расскажу такой случай.

Сидит как-то Владимир Ильич на лавочке точит бритвочку, а рядом на лавочке сидит маленькая девочка. Владимир Ильич посмотрит на нее, и снова точить. Вот Ленин побрился, кисточку вымыл, опять бритвочку точит, на девочку поглядывает. Потом бритвочку вытер и положил в футлярчик. А мог бы и полоснуть!!!

***

Продали русские американцам гроб с Лениным. Американцы поставили его на крышу самого высокого небоскреба в Нью-Йорке. Ленин встает, оглядывается:

— Ну, где-то так я себе коммунизм и представлял...

***

Идет Ленин, видит — девочка плачет. Он и спрашивает:

— Чего ты плачешь, девочка?

— Мне мама копеечку дала на хлебушек, а я ее потеряла!

Сжалился Ленин над девочкой и дал ей копеечку. А девочка все равно плачет.

— Почему ты все еще плачешь, девочка? — удивился Ленин.

— А если бы я не потеряла копеечку, у меня бы сейчас было две копеечки!

Не понравилась Ленину буржуазная сущность девочки и забрал он у нее копеечку... А заодно и шапочку, и кофточку, и туфельки...

***

При к Ленину рабочие и жалуются, что есть нечего говорят:

— Сними продразверстку, с голодухи весь овес съели, скоро, как лошади, ржать будем...

А добрый Ленин им и отвечает:

— Что вы, товарищи, возмущаетесь. Вот я вчера съел баночку меда – и не жужжу...

***

Два старых большевика:

— Помнишь, Вася, как мы брали Зимний?

— Горячий был день!

— Да, погорячились...

***

Ленин очень любил плавать, но так ни разу не утонул.

***

- Мама, а почему Владимир Ленин в 50 лет был добрым дедушкой, а Владимир Путин – молодой, энергичный лидер?..

Кстати, эти анекдоты хорошо иллюстрируют, какой на самом деле была "счастливая" жизнь в СССР.

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Автор: Григорий Бондарь