Этот метод позволяет получить идеально жареные яйца без необходимости переворачивать их.

Приготовить жареную яичницу довольно сложно, особенно когда ее нужно переворачивать. Но есть способ приготовить блюдо за 45 секунд без необходимости переворачивания. Соответствующими советами поделилась основательница компании Meags Eggs Меган Вебстер, пишет Express.

По ее словам, она применяет так называемый "метод крышки".

"Позвольте теплу сковороды приготовить низ яйца и накройте сковороду, чтобы распарить верхнюю часть", - советует эксперт.

Видео дня

Она подчеркнула, что рецепт предусматривает "необходимую гимнастику с яйцами" - все, что вам нужно сделать, - это "позволить теплу достичь верхней части яйца и довести его до готовности, не переворачивая". Для этого надо разогреть оливковое масло в сковороде на среднем огне, затем разбить яйцо в сковороду и держать около минуты, после чего накрыть сковороду крышкой.

"Накройте сковороду крышкой в течение последних 45-60 секунд, или пока белок не застынет, а желток все еще мягкий. Чтобы проверить, покрутите сковородой, чтобы увидеть, колеблется ли желток все еще. Когда яйцо приготовили по вашему желанию, переложите яйцо на тарелку с помощью лопатки. Повторите предыдущие шаги со вторым яйцом", - советует Вебстер.

По её словам, яйца не нужно переворачивать, а это значит, что нет риска разбить их, "и вы каждый раз будете получать идеально поджаренную яичницу".

Другие кулинарные советы

Ранее УНИАН сообщал о фасолевом супе, который подают в Сенате США ежедневно в течение 100 лет. Известное блюдо состоит из морской фасоли, копченой ветчины, лука, сливочного масла, воды и просто приправлено черным перцем и солью.

Также мы писали, как приготовить вкусный соус "Болоньезе". Рецепт содержит секретный ингредиент - молоко. Если его давать в соус, то оно размягчит мясо и смягчит кислые нотки блюда от помидоров.

Вас также могут заинтересовать новости: