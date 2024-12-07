Не все сенаторы хотят есть изысканно, и блюдо, известное как сенатский фасолевый суп, присутствует в меню ежедневно.

Когда вы думаете о Сенате США, вы, вероятно, представляете законотворческую деятельность. Но есть кулинарная традиция, которая может очаровать любого настоящего гурмана, пишет Tasting Table.

Политики и другие избранные официальные лица также должны есть, и есть одно основное блюдо, которое есть в меню верхней палаты Конгресса США на протяжении десятилетий. Это скромный, но вкусный фасолевый суп.

Не все сенаторы хотят есть изысканно, и блюдо, официально известное как сенатский фасолевый суп, присутствует в меню каждый день. Нет официальной информации о том, как суп изначально попал в кафетерии и закусочные в правительственных учреждениях, но ходят слухи, что он попал в меню в 20 веке, примерно в 1904 году.

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Согласно официальному веб-сайту Сената США, сенатор Фред Дюбуа руководил ресторанным комитетом. Видимо, он был сторонником фасолевого супа, потому что принял правило, которое требовало подавать его ежедневно.

"Некоторые (сенаторы - УНИАН) говорят, что суп немного соленый, или они его не заказывали, но он все еще есть в меню на Капитолийском холме сегодня", - говорится в статье.

Известный фасолевый суп состоит из морской фасоли, копченой ветчины, лука, сливочного масла, воды и просто приправлен черным перцем и солью.

Иногда простота лучше, но оригинальный рецепт сенатора Дюбуа был более насыщенным. Туда добавляли сливочное картофельное пюре для сгущения, ароматические вещества, такие как сельдерей, чеснок и свежая петрушка.

На самом деле он не слишком отличается от нашего оригинального рецепта супа с ветчиной и травяной фасолью.

На Капитолийском холме есть несколько ресторанов для сенаторов и персонала, но, кажется, сейчас только в одном подают сенатский фасолевый суп - кафе Dirksen, где он есть в меню каждый день. Заведение открыто для посетителей, поэтому каждый может попробовать его и, возможно, заметить политика. Другие варианты в меню включают куриный суп с лапшой и грибной бисквит.

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